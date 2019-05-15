В Норвегии два российских рыбака погибли из-за перевернувшейся лодки
Два российских туриста-рыбака погибли после того, как их лодка перевернулась в море к западу от норвежского острова Сенья в губернии Тромс. Об этом сообщили в полиции Норвегии.
Погибшие - двое мужчин старше 50 лет. Их нашли в море 14 мая. Осло проинформирует родственников погибших в России, передает Норвежское телеграфное бюро
"Мы проведем расследование этого дела. Лодка и экипировка будут обследованы", - сказала руководитель оперативной группы полицейского округа Тромс Беате Хельберг.
Рыбаки вышли в море рано утром. На связь в последний раз выходили около 14:00 по местному времени (15:00 мск). Вечером сообщили об их исчезновении. Была организована поисково-спасательная операция. Пустую лодку нашли в 22:00 (23:00 мск). Позже в воде обнаружили тела мужчин.
В ТАСС отметили, что российское посольство в Норвегии пока комментирует информацию о произошедшем. Точные причины гибели будут названы позже.
ИСТОЧНИК KP.RU