Командование ВС США повысило уровень тревоги в Ираке и Сирии

15 Май 04:24 2019-05-15T08:09:52+03:00

Американские военные в Сирии и Ираке повысили боеготовность из-за угроз со стороны сил, поддерживаемых Ираном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) в координации с силами коалиции повысило уровень боеготовности для всех военнослужащих коалиции в Ираке и Сирии. Об этом сообщил 14 мая официальный представитель СЕНТКОМ капитан Билл Урба.

"Коалиция в настоящий момент находится в состоянии высокого уровня боеготовности, и мы продолжаем пристально отслеживать достоверные и, вероятно, непосредственные угрозы для сил США в Ираке", - заявил он.

Урба подчеркнул, что высказывания командующего международной коалицией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) британского генерал-майора Кристофера Гики о том, что в Сирии и Ираке нет высокого уровня угрозы из-за поддерживаемых Ираном сил, передает ТАСС.

"Недавние комментарии со стороны заместителя командующего коалицией противоречат достоверно выявленным угрозам со стороны поддерживаемых Ираном сил в регионе, информация о которых имеется в распоряжении разведки США и союзников", - сказал представитель СЕНТКОМ.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил в понедельник план по сдерживанию Ирана. Пентагон направит в ближневосточный регион 120 тысяч военных на случай, если Тегеран ускорит разработку ядерного оружия или решит напасть на американские войска.

ИСТОЧНИК KP.RU