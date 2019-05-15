2019-05-15T05:33:40+03:00
Политика

С военной формы уберут гражданские награды

С мая 2019 года военнослужащие могут надевать на парадную форму не более 10 орденов и медалей
Юлия ДИВЕЕВА
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Минобороны изменило правила ношения наград на парадной формеМинобороны изменило правила ношения наград на парадной форме
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Надевать гражданские награды на военную форму российского военнослужащего теперь запрещено. Министерство обороны ужесточило с мая правила ношения наград на парадной форме.

Как пишет газета "Известия", отныне военнослужащие могут размещать на двух планках с левой стороны кителя только десять государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков. Это правило действует негласно для участников Парада победы на Красной площади

Минобороны такими изменениями в правилах ношения наград борется с "иконостасами" - когда военнослужащие прикрепляют к форме десятки медалей неизвестных общественных организаций. Ведомство завершает формировать новый облик парадной одежды, за основу которой взята форма Парада Победы 1945 года.

"Большое число неизвестных наград, полученных в мирное время, нередко вызывало в обществе скептическое отношение к их владельцам, что нелучшим образом сказывалось на имидже Вооруженных сил", - пишет издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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