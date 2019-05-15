2019-05-15T07:43:06+03:00
Спорт

Польский министр Витольд Банька стал единственным кандидатом на пост главы WADA

Глава Минспорта в случае избрания сменит британца Крейга Риди
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр спорта и туризма Польши Витольд БанькаМинистр спорта и туризма Польши Витольд БанькаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) претендует только один кандидат. За 34-летнего министра спорта и туризма Польши Витольда Баньку проголосовали представители органов государственной власти, входящие в руководство организации. Об этом сообщила пресс-служба WADA,

"Это очень важный день для меня и для Польши", - написал Банька в Twitter.

В качестве претендентов также предлагались кандидатуры члена исполнительного комитета WADA доминиканца Маркос Диас и норвежки Линды Хелланд, которая также является вице-президентом организации. В голосовании участвовали представители 18 стран - пять из Европы, четыре из Южной и Северной Америки, четыре из Азии, три из Африки, два из Австралии и Океании, передает ТАСС.

Банька является бывшим легкоатлетом. В случае избрания он станет четвертым президентом WADA и сменит на этом посту 78-летнего британца Крейга Риди. Выборы назначены на 7 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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