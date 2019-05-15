2019-05-15T09:00:08+03:00
Политика

Эксперт: новый украинский катер «Кентавр» оказался хорош только на бумаге

В ходе испытаний было установлено, что судно не может «ровно стоять»
Марина ВЕНЦОВА
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Новый украинский катер «Кентавр» оказался хорош только на бумаге . ФОТО: novorosinform.orgНовый украинский катер «Кентавр» оказался хорош только на бумаге . ФОТО: novorosinform.org
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Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сообщил, что у десантно-штурмовых катеров проекта “Кентавр” Военно-морских сил (ВМС) Украины в ходе испытаний обнаружилось множество проблем.

«Катер, который есть в теории, в характеристиках на бумаге, в макете, который испытывают в специальном бассейне - это одно <…>. Получается, что он должен стоять ровно, а у него дифферент какой-то или крен», - сказал он эфире телеканала UMN.

По словам эксперта, несмотря на то, что в настоящее время катера проходят дооснащение, исправить просчеты всех конструкций не удается.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 19 ноября 2018 года в Одессу прибыли два десантно-штурмовых катера типа Кентавр. Они были спущены на воду киевский завод Кузница на Рыбальском. Согласно бравурному рапорту начальника управления кораблестроения командования ВМС Украины, судна осуществили успешный переход на собственных двигателях из Киева в Одессу, а теперь на них будет установлено дополнительное оборудование и организованы ходовые испытания в море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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