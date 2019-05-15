2019-05-15T09:36:40+03:00
Общество

Минэкономразвития России предложило упростить привлечение квалифицированных мигрантов

В ведомстве предлагают снизить порог заработной платы для расширения числа привлекаемых работников
Марина ВЕНЦОВА
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Минэкономразвития России предложило упростить привлечение квалифицированных мигрантов. Фото: Артем Геодакян/ТАССМинэкономразвития России предложило упростить привлечение квалифицированных мигрантов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Министерство экономического развития Российской Федерации предложило ввести ряд мер, упрощающие привлечение высококвалифицированных работников из-за рубежа.

В ведомстве считают, что увеличить число получателей статуса высококвалифицированного специалиста (ВКС) можно за счет снижения порога зарплат. Так, предлагается установить месячную зарплату для работников особых экономических зон в размере 58 тысяч рублей, для занятых в научной сфере – 83 тысячи рублей, для остальных категорий – 167 тысяч рублей.

Кроме того, в министерстве предлагают ввести возможность дистанционного подтверждения квалификации, пишет газета «Коммерсант».

Также, ведомство выступает с инициативой для высококвалифицированных специалистов, а также иностранцев, окончивших вузы России, облегчить процесс получения российского гражданства без отказа от имеющегося.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства утвердил единый план мероприятий по улучшению делового климата в России. Он охватывает 12 направлений - от присоединения к инженерным сетям и градостроительной деятельности до таможенного администрирования и завершения реформы контроля и надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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