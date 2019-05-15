"Следующая станция "Зарядье": Яндекс показал, как выглядит неофициальная карта метро Москвы

15 Май 10:48 2019-05-15T11:04:25+03:00

Яндекс по случаю Дня метрополитена решил представить, как выглядела бы карта метро Москвы, если бы станции на ней назывались в честь местных центров притяжения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Яндекс по случаю Дня метрополитена решил представить, как выглядела бы карта метро Москвы, если бы станции на ней назывались в честь местных центров притяжения. Среди них сервис отметил, музеи, торговые центры, парки и другие достопримечательности.

Центр Москвы, по версии авторов карты, выглядит так

Полная версия карты

Так, например, столичная станция метро «Лубянка» получила называние «Библио-Глобус», а «Саларьево» - «Аутлет Виллидж» в связи с одноименными большими магазинами, расположенными рядом. Некоторые станции были названы в честь расположенных в окрестностях парков и достопримечательностей. В частности, станция «Новогиреево» стала называться «Кусково», «Китай-город» - «Зарядье».

Ряд станций получил названия от мест, в которые людей приводит необходимость, — больниц, судов, отделений налоговой службы. Так, к примеру, «Сухаревская» была переименована в «Склиф», а «Преображенская площадь» - в «Московский городской суд».

Следует обратить внимание, что Яндекс переделал также метро Санкт-Петербурга. Некоторые названия станций в двух столицах нашей страны оказались у сервиса одноименными.

Карты метро Москвы и Санкт-Петербурга с переименованными станциями доступны на сайте компании, а также в последней версии приложения Яндекс.Метро.

ИСТОЧНИК KP.RU