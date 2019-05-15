Антуан Гризманн был освистан фанатами после того как объявил о своем уходе из «Атлетико»

15 Май 11:44 2019-05-15T11:44:01+03:00

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Во вторник вечером Гризманн провел встречу с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне и президентом клуба Мигелем Анхелем Хилем Марином и заявил, что не будет выступать за «Атлетико» в следующем сезоне.

Свое желание сменить клубную прописку Гризманн объяснил необходимостью нового вызова.

«Годы, проведенные в «Атлетико», были невероятные, но я нуждаюсь в новом вызове, чтобы развиваться» - заявил французский форвард в официальном обращении к фанатам и одноклубникам, опубликованном в официальном аккаунте клуба в Твиттере.

Однако, фанаты «Атлетико», не забывшие похожей мелодрамы с его уходом из клуба прошлым летом, добавили в бочку меда ложку дегтя, написав: «Надеемся, больше ты ни минуты не сыграешь в футболке «Атлетико», в комментариях под постом.

В прошлом сезоне Гризманн отказался от перехода в «Барселону» весьма драматичным способом: снялся в документальном фильме, где называл «Атлетико» свой семьей, говорил, что решение остаться в рядах «матрасников» осознанное и не имеет никакого отношения к деньгам.

По контракту отступные Гризманна понизились в этом сезоне с 200 млн евро до 120 млн евро, и француз вновь стал рассматривать возможности ухода из клуб. Выходит, что размер все-таки имеет значение?..

Гризманн не заявлял прямым текстом, что уходит именно в «Барселону», но такой вариант наиболее вероятен, ибо каталонцы ищут флангового игрока на замену уже возрастному Луису Суаресу, либо Коутиньо.

Для самого Антуна переход в стан каталонцев действительно вызов: привыкший быть плеймейкером француз теперь волей-неволей окажется в тени Месси, ибо в «Барселоне» вся игра строится через Лионеля, это политика клуба. Аргентинец не только игрок, но и спортивный директор клуба, поэтому имеет значимый вес в «Барселоне».

Более того, с переходом в каталонский клуб Гризманн может оказаться между двух огней: его не хотят видеть в Мадриде, к нему двойственно будут относиться в Барселоне. «Барселона» не тот клуб, который зовет дважды и терпит столь показательные отказы. Своим поступком Гризманн нажил себе врага в лице, например, Жерара Пике, на чьи деньги снимался документальный фильм с «чистосердечным» признанием француза. Конечно, не все одноклубники по «Барселоне» будут относиться к нему открыто враждебно, но атмосфера в раздевалке с приходом француза точно будет далека от радушной.

За «Атлетико» француз играет с 2014 года, Вместе с мадридским клубом он выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

Стартовая сумма трансфера – 120 миллионов евро, вполне приемлемая для каталонцев цена.

ИСТОЧНИК KP.RU