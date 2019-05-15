Чиновники одобряют строительство школ и детских садов из дерева

15 Май 15:24 2019-05-15T15:24:32+03:00

В Минпромторге задумались об экономии при строительстве важных социальных объектов и пришли к неожиданному решению. Сберечь до 15% денег получится, если использовать в качестве материала древесину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Речь идет о социальных объектах в глуши

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В Минпромторге задумались об экономии при строительстве важных социальных объектов и пришли к неожиданному решению. Сберечь до 15% денег получится, если использовать в качестве материала древесину.

О проработке этого вопроса газете "Известия" рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Чиновники намеренны разрешить господрядчикам 30% домостроений возводить из дерева. По мнению экспертов, это абсолютно безопасно: современные конструкции огнестойки.

«Пока в количественном отношении использование деревянных конструкций невелико по сравнению с другими строительными материалами. В среднем в России доля деревянного домостроения при возведении соцобъектов составляет около 10%», — рассказал Виктор Евтухов.

Конечно, строить избы посреди крупных городов никто не собирается. Речь идет о строительстве детских садов, школ, фельдшерских пунктов и домов лесников в глуши.

Отметим, что эта идея противоречит стремлениям региональной власти. Как писал сайт kp.ru, в Тюменской области деревянные школы ликвидируют.

ИСТОЧНИК KP.RU