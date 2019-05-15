2019-05-15T21:53:47+03:00
Происшествия

В Москве затопило станцию "Фили"

Людям после ливня пришлось снять обувь и идти по огромным лужам [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Москве затопило станцию "Фили"В Москве затопило станцию "Фили"
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В столице на железнодорожной станции "Фили" 15 мая после сильного ливня затопило переход. Воды было так много, что некоторые пассажиры снимали обувь, чтобы пройти по воде к поездам. Однако сотрудники станции незамедлительно начали устранять последствия ливня.

- Для прохода пассажиров был оперативно сделан настил из досок, железнодорожники приняли все меры, чтобы как можно скорее устранить подтопление, - рассказали "КП" в пресс-службе Московской железной дороги.

Сейчас уже подтопление устранено, а Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

- В настоящее время подтопление, образовавшееся в подземном пешеходном переходе на станции "Фили" Белорусского направления МЖД в результате сильного ливня, устранено, - сказали в ведомстве.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной такого затопления, почему образовалась вода и как работала система.

КСТАТИ

Синоптики предупредили о непогоде

- 15 мая и до утра 16 мая ожидается сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, - сообщили в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Москве на ж/д станции Фили затопило переход к электричкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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