Трамп ввел режим ЧП для защиты информационных технологий от иностранного шпионажа

СЕГОДНЯ 02:28 2019-05-16T02:28:58+03:00

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Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Как сообщила пресс-служба Белого дома, исполнительный указ глава государства подписал в среду.

В пояснительном письме к документу Трамп заявил, что информационным технологиям в Америке угрожает иностранный шпионаж, который создает все больше уязвимостей в "технологиях связи и услугах, с помощью которых хранится огромный объем секретной информации", и которые помогают созданию цифровой экономики, передает ТАСС.

"Хотя поддержание открытого инвестиционного климата в этих технологиях и вообще в экономике США важно для общего роста и процветания США, подобную открытость следует уравновесить необходимостью защитить нашу страну против важнейших угроз нашей национальной безопасности", - заявил Трамп.

Подписанный им указ дает полномочия министру торговли США после консультаций с главами других федеральных ведомств, в том числе Госдепартамента, Минфина, Пентагона, и руководителем Национальной разведки США, запрещать некоторые коммерческие сделки в случае, если будет выявлен риск для американской инфраструктуры или угроза национальной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU