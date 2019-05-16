В США невеста решила совместить свою свадьбу с похоронами тети

СЕГОДНЯ 03:32 2019-05-16T03:38:36+03:00

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Жительница американского штата Калифорния решила совместить свою свадьбу с похоронами тети. Об этом она предупредила своих друзей, знакомых и родных в Facebook.

"Возможно, некоторые из вас уже получили новости - тетя Карен, к сожалению, ушла от нас по естественным причинам. Мы все глубоко опечалены ее потерей, но обещаем, что не отменим свадьбу на следующей неделе",- предупредила женщина.

Пост безымянной невесты опубликовал таблоид The Sun. В нем сказано, что поскольку "расходы на похороны стремительно растут", во время венчания в церкви будет открытый гроб с телом тети.

"Не стесняйтесь заходить во время свадьбы, чтобы попрощаться с ней", - написала невеста и заверила, что будет рада видеть всех в субботу на свадьбе-похоронах.

Пользователи очень бурно отреагировали на такую экономию. Они назвали такое решение неуместным.

"Это жуть!" - считает один из юзеров.

"Господи Боже! Я даже не знаю, что сказать. Неужели они используют смерть своей тети, чтобы собрать деньги?" - прокомментировал другой.

"Она будет выставлена на обозрение" - станет "изюминкой" этого странного торжества", - пошутил пользователь.

ИСТОЧНИК KP.RU