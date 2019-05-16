В США невеста решила совместить свою свадьбу с похоронами тети
Жительница американского штата Калифорния решила совместить свою свадьбу с похоронами тети. Об этом она предупредила своих друзей, знакомых и родных в Facebook.
"Возможно, некоторые из вас уже получили новости - тетя Карен, к сожалению, ушла от нас по естественным причинам. Мы все глубоко опечалены ее потерей, но обещаем, что не отменим свадьбу на следующей неделе",- предупредила женщина.
Пост безымянной невесты опубликовал таблоид The Sun. В нем сказано, что поскольку "расходы на похороны стремительно растут", во время венчания в церкви будет открытый гроб с телом тети.
"Не стесняйтесь заходить во время свадьбы, чтобы попрощаться с ней", - написала невеста и заверила, что будет рада видеть всех в субботу на свадьбе-похоронах.
Пользователи очень бурно отреагировали на такую экономию. Они назвали такое решение неуместным.
"Это жуть!" - считает один из юзеров.
"Господи Боже! Я даже не знаю, что сказать. Неужели они используют смерть своей тети, чтобы собрать деньги?" - прокомментировал другой.
"Она будет выставлена на обозрение" - станет "изюминкой" этого странного торжества", - пошутил пользователь.
ИСТОЧНИК KP.RU