2019-05-16T04:29:49+03:00
В мире

Мэру Турина прислали пулю в конверте

Кьяра Аппендино заявила, что эта попытка запугать ее не возымеет эффекта
Юлия ДИВЕЕВА
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Мэр города Турина Кьяра АппендиноМэр города Турина Кьяра АппендиноФото: СОЦСЕТИ
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Мэр итальянского Турина Кьяра Аппендино получила конверт, внутри которого находилась одна пуля. Об этом глава городской администрации рассказала на своей странице в Facebook.

По ее словам, пакет был доставлен в муниципалитет. Он был адресован непосредственно мэру. Обратного адреса и имени отправителя на нем не было.

Конверт и пуля, которую прислали мэру Турина Фото: СОЦСЕТИ

Конверт и пуля, которую прислали мэру ТуринаФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

"Отправители и их мотивы неизвестны. Но я очень хорошо знаю, что эти попытки запугивания не возымеют никакого эффекта, а, наоборот, побуждают меня исполнять обязанности мэра с предельной решимостью", - написала Аппендино.

Ее подписчики отметили, что если преступники пытаются запугать Аппендино, значит она хорошо выполняет свою работу. Они выразили политику свою поддержку и пожелали ей удачи.

Как сообщает ТАСС, это не первая попытка запугать мэра Турина за последнее время. В апреле на имя Аппендино пришел пакет с самодельным взрывным механизмом, который удалось обезвредить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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