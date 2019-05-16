Россияне назвали оптимальный доход для семьи из трех человек

СЕГОДНЯ 07:20 2019-05-16T07:20:07+03:00

Российской семье из трех человек для проживания необходимо 78 тысяч рублей в месяц Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среднем по стране гражданам необходимо не менее 78 тысяч рублей для "нормальной" жизни

Изменить размер текста: A A

Граждане России назвали доход, при котором семья из трех человек сможет "нормально жить". Как говорится в исследовании холдинга "Ромир", средней российской семье необходимо ежемесячно 78 тысяч рублей.

Опрос проводился в разных населенных пунктах различных федеральных округов РФ. Каждая четвертая семья (25%) может "нормально" прожить при семейном бюджете от 45 до 60 тысяч рублей в месяц.

Еще 51% респондентов сообщили, что для обеспечения "нормальной жизни" им необходим доход в 60-120 тысяч рублей в месяц. Свыше 120 тысяч рублей в семье из трех человек тратят 11% опрошенных, передает РИА Новости.

Незначительное число респондентов назвали сумму доходов 20 до 30 тысяч рублей в месяц, примерно 10% смогут организовать “нормальную жизнь” своей семье на 30-45 тысяч рублей.

"Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 78 тысяч рублей, что всего на 2,1 тысячи рублей или 3% больше, чем годом ранее", — отмечает "Ромир".

Исследование проводилось в апреле, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Отмечается, что только у жителей Северо-Запада запросы выше реального среднего дохода по стране. Там респонденты называли размер дохода в 93,5 тысячи рублей. В Центральном округе желаемая сумма составляет 82,9 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU