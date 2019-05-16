В Москве задержали мужчину, перечислившего ИГ* 50 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-16T12:12:27+03:00

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к финансированию терроризма Фото: скриншот с видео

Георгий Гусейнов на протяжении четырех лет осуществлял сбор средств на нужды боевиков

Изменить размер текста: A A

В Москве задержали мужчину, который на протяжении четырех осуществлял сбор средств на нужды террористов. Общая сумма перечисленных боевикам средств составила не менее 50 миллионов рублей.

Задержанным оказался некий Георгий Гуев. Он осуществлял сбор средств на банковские карты в период с января 2015 года по май 2019-го. Все деньги направлялись на счета террористической организации "Исламское государство"* и в адрес основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Саситлинский.

"В рамках уголовного дела проведены обыски в жилище подозреваемого, в ходе которого обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709087" frameborder="0"></iframe> В Москве задержан мужчина, перечисливший террористам 50 млн рублей.

По словам представителя ведомства Светланы Петренко, к настоящему моменту правоохранителям удалось получить сведения о передвижении средств по банковским счетам фигурантов дела. Также исследуются контакты Гуева с боевиками, проводится анализ полученных переписок и сведений о телефонных разговорах.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение по статье "Содействие террористической деятельности".

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU