Неизвестный обманул московский банк на полмиллиона, накормив терминал фальшивыми деньгами

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-16T12:29:20+03:00

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Московские полицейские ищут умелого вора, который смог похить у "Московского кредитного банка" 565 тысяч рублей. Для этого злоумышленник не взламывал сейфы, а просто накормил терминал билетами банка приколов.

По информации источника kp.ru, неизвестный внес 148 пятитысячных купюр в банкомат на улице Народного ополчения, дом 20. Деньги были зачислены на два счета. Однако 35 купюр банкомат так и не принял распознав подделку.

Заявление в правоохранительные органы поступило только во вторник, 14 мая. При том, что преступление, как уже удалось выяснить, было совершено еще в августе 2018 года. Злоумышленника разыскивают.

Отметим, этот человек не является автором воровской идеи. Еще в прошлом году в Петербурге мошенники «скормили» банкомату билеты банка приколов на 5 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU