2019-05-16T12:59:38+03:00
Политика

Президент Польши не поедет на инаугурацию Зеленского

Вступление шоумена в должность украинского лидера состоится 20 мая
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Польши Анджей ДудаПрезидент Польши Анджей ДудаФото: REUTERS
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Президент Польши Анджей Дуда не планируют посещать церемонию инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского.

Соответствующую информацию, согласно данным "Вести-Украина", распространила пресс-служба администрации главы государства. Причины такого решения не называются.

Сайт kp.ru писал о том, что инаугурация шоумена Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Такую даты выбрали депутаты Верховной Рады большинством голосов. Сам политик хотел провести церемонию вступления в должность на день раньше - 19 мая.

К слову, российский президент Владимир Путин, скорее всего, также не посетит инаугурацию. В Кремле сообщили о том, что Москва не получала соответствующий приглашений. Более того, во многих странах такие мероприятия обходятся без присутствия зарубежных лидеров.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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