Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского в качестве президента Украины состоится уже на следующей неделе - в понедельник, 20 мая. Такое решение приняли депутаты Верховной Рады.
Всего было рассмотрено семь проектов постановления. Среди предложенных дат 17,19, 26, 28 мая и 3 июня. Однако конституционное большинство нардепов, а именно 315 человек, высказалось именно за начало следующей недели, передает "Страна.ua".
Верховная Рада объявила дату инаугурации Владимира Зеленского.
Сам Зеленский хотел, чтобы Рада назначила его инаугурацию на воскресенье, 19 мая. При этом он призывал депутатов не затягивать с решением, поскольку пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко после своего проигрыша на выборах начал проводить активные кадровые перестановки.
Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о назначении лояльных к политику людей на высокие должности в государственных структурах.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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