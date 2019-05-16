Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-16T15:21:47+03:00

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Инаугурация Владимира Зеленского в качестве президента Украины состоится уже на следующей неделе - в понедельник, 20 мая. Такое решение приняли депутаты Верховной Рады.

Всего было рассмотрено семь проектов постановления. Среди предложенных дат 17,19, 26, 28 мая и 3 июня. Однако конституционное большинство нардепов, а именно 315 человек, высказалось именно за начало следующей недели, передает "Страна.ua".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709164" frameborder="0"></iframe> Верховная Рада объявила дату инаугурации Владимира Зеленского.

Сам Зеленский хотел, чтобы Рада назначила его инаугурацию на воскресенье, 19 мая. При этом он призывал депутатов не затягивать с решением, поскольку пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко после своего проигрыша на выборах начал проводить активные кадровые перестановки.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о назначении лояльных к политику людей на высокие должности в государственных структурах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU