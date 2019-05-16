Песков сообщил, что Путина не приглашали на инаугурацию Зеленского

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-16T12:31:59+03:00

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Президент России Владимир Путин не получал приглашения на инаугурацию новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом речи о каких-либо двусторонних контактах после вступления политика в должность также пока не идет.

"В настоящий момент мне не известно о каких-либо планах о проведении контактов и также, насколько я знаю, не было никаких приглашений ни на каких уровнях", - сказал Песков.

По его словам, во многих странах церемония вступления в должность главы государства вовсе не предусматривает присутствие зарубежных лидеров. Пока неясно даже, собирается ли Путин поздравлять нового президента Украины с назначением.

"Это решение президента России", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Сайт kp.ru писал о том, что инаугурация Владимира Зеленского состоится в ближайшие понедельник, 20 мая. Такое решение приняли депутаты Верховной Рады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708076" frameborder="0"></iframe> Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU