2019-05-16T12:31:59+03:00
Политика

Песков сообщил, что Путина не приглашали на инаугурацию Зеленского

Во многих странах данная церемония вообще не предусматривает присутствие зарубежных лидеров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Путин не получал приглашения на инаугурацию ЗеленскогоПутин не получал приглашения на инаугурацию ЗеленскогоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин не получал приглашения на инаугурацию новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом речи о каких-либо двусторонних контактах после вступления политика в должность также пока не идет.

"В настоящий момент мне не известно о каких-либо планах о проведении контактов и также, насколько я знаю, не было никаких приглашений ни на каких уровнях", - сказал Песков.

По его словам, во многих странах церемония вступления в должность главы государства вовсе не предусматривает присутствие зарубежных лидеров. Пока неясно даже, собирается ли Путин поздравлять нового президента Украины с назначением.

"Это решение президента России", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Сайт kp.ru писал о том, что инаугурация Владимира Зеленского состоится в ближайшие понедельник, 20 мая. Такое решение приняли депутаты Верховной Рады.

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Букмекеры принимают ставки на победу Лазарева на «Евровидении-2019»
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram