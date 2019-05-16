Песков сообщил, что Путина не приглашали на инаугурацию Зеленского
Президент России Владимир Путин не получал приглашения на инаугурацию новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом речи о каких-либо двусторонних контактах после вступления политика в должность также пока не идет.
"В настоящий момент мне не известно о каких-либо планах о проведении контактов и также, насколько я знаю, не было никаких приглашений ни на каких уровнях", - сказал Песков.
По его словам, во многих странах церемония вступления в должность главы государства вовсе не предусматривает присутствие зарубежных лидеров. Пока неясно даже, собирается ли Путин поздравлять нового президента Украины с назначением.
"Это решение президента России", - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Сайт kp.ru писал о том, что инаугурация Владимира Зеленского состоится в ближайшие понедельник, 20 мая. Такое решение приняли депутаты Верховной Рады.
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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