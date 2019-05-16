2019-05-16T14:45:19+03:00
В мире

В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе

Принятый закон запрещает ношение предметов одежды, «полностью закрывающих волосы на голове или их большую часть»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школеВ Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 16 мая, Национальный совет Австрии принял закон, устанавливающий запрет на ношение хиджаба в начальной школе. «За» высказались входящие в коалиционное правительство Австрийская партия свобода и Австрийская народная партия.

Голосование по принятию закона прошло в минувшую среду, 15 мая, однако запрет не нашел поддержки у двух третей парламента, поэтому документ не получил статус конституционного. На данный момент Национальный совет ожидает жалобы в Конституционный суд.

В законопроекте речь идёт о предметах одежды, «полностью закрывающих волосы на голове или их большую часть». Запрет не касается еврейской кипы и головного убора сикхов. Исключением являются медицинские повязки и головные уборы, защищающие от непогоды.

Напомним, что с октября 2017 года в Австрии действует запрет на ношение паранджи, бурки или никабы. Нарушителям грозит штраф в 150 евро и отправка в участок на разъяснительную беседу. Однако в том законопроекте речи о хиджабе не шло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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