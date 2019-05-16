Путин поручил установить 18 августа День географа

16 Май 19:36 2019-05-16T19:36:39+03:00

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В четверг, 16 мая, Владимир Путин подписал поручение об учреждении нового профессионального праздника - Дня географа, который будет отмечаться 18 августа. Это день основания Русского географического общества. Соответствующий документ уже опубликован на сайте Кремля. Кроме того, президент поручил кабинету министров установить новое почетное звание - "Заслуженный географ России". Оба поручения главы государства должны быть выполнены до 1 декабря 2019 года.

Президент отметил, что такое поручение направлено в первую очередь на популяризацию географии как науки, а также будет способствовать повышению престижа профессии.

Помимо этого, президент заявил о необходимости улучшения преподавания географии в школах. Так, географию поручено ввести обязательным предметом для сдачи экзаменов в вуз при поступлении на ряд специальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU