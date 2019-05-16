Путин - о ситуации с мусорным полигоном Шиес: «Вопрос должен решаться так, чтобы не вредить людям»

16 Май 19:56 2019-05-16T19:57:41+03:00

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Владимир Путин призвал решать вопросы, связанные с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов так, чтобы учитывать интересы живущих рядом людей. Отвечая во время медиофорума Общероссийского народного фронта на вопрос о строительстве мусорного полигона Шиес в Архангельской области, президент подчеркнул: решения о размещении мусорных заводов должны приниматься с учетом мнения жителей.

- Эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут, – цитирует главу государства ТАСС.

Владимир Путин считает, что необходимо строго следить за строительством мусорных заводов в России — и на государственном уровне, и на общественном. Президент пообещал обсудить вопрос с возведением полигона Шиес с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Архангельской области Игорем Орловым.

- Вообще не очень понимаю, зачем создавать опять полигоны в непосредственной близости от населенных пунктов, - отметил президент.

Напомним, проект создания полигона твердых бытовых отходов Шиес признан в Архангельской области приоритетным. Инвестиции в строительство экотехнопарка в Ленском районе оцениваются в 10,5 млрд. рублей. Планируется, что на полигоне будут перерабатываться твердые коммунальные отходы из Москвы и Архангельской области. Строительство экотехнопарка собирались завершить к февралю 2020 года. Однако проект столкнулся с жесткой критикой местных жителей: в регионе прошли митинги с требованием запретить строительство полигона и не нарушать природоохранное законодательство. В августе 2018 года власти Архангельской области пообещали, что строительство не начнется без проведения экспертиз и общественных слушаний.

ИСТОЧНИК KP.RU