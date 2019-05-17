В Мексике убили журналиста Ромеро Диаса

СЕГОДНЯ 04:27 2019-05-17T04:41:11+03:00

По данным национальной комиссии по правам человека, с 2000 года в Мексике были убиты более 140 журналистов Фото: REUTERS

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В мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен (штат Кинтана-Роо) убили репортера Франсиско Ромеро Диаса, сообщает газета El Universal со ссылкой на местную полицию. Тело журналиста накануне обнаружили на одной из улиц города со следами побоев и огнестрельными ранениями.

По данным издания, Ромеро Диас ранее заявлял об угрозах в свой адрес, власти предоставили ему защиту по специальной программе для активистов в области прав человека и журналистов. Из опасений за свою жизнь репортер на некоторое время уезжал из штата, но потом вернулся. Начато расследование.

Между тем, по информации национальной комиссии по правам человека, с 2000 года в Мексике были убиты более 140 журналистов, а с 2005 года пропали без вести еще свыше 20 корреспондентов.

Как писал сайт kp.ru, в феврале этого года в штате Табаско застрелили известного мексиканского радиоведущего Хесуса Рамоса Родригеса, а осенью прошлого года в штате Чьяпас был убит журналист издания Heraldo de Chiapas Марио Гомес.

ИСТОЧНИК KP.RU