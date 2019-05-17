2019-05-17T07:34:50+03:00
Политика

Боевики готовят новую провокацию с химоружием в сирийском Идлибе

Об этом рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В российском Центре по примирению сторон рассказали о подготовке террористами очередной провокации в СирииВ российском Центре по примирению сторон рассказали о подготовке террористами очередной провокации в СирииФото: REUTERS
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Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра»* готовят очередную провокацию с использованием отравляющих химических веществ в сирийской провинции Идлиб, а инсценировку «применения химоружия» планируется снять на видео, чтобы потом распространить в соцсетях и западных СМИ.

Об этом утром в пятницу, 17 мая, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, уточнив, что такая информация поступила от жителей населенного пункта Серакаб минувшей ночью.

Отмечается, что по их словам, боевики «ан-Нусры»»* в районе Серакаба готовят постановочную «химатаку» не только с отравляющи веществами, но и с использованием «доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов».

«Целью провокации является обвинение ВКС России в якобы применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб», - говорится в сообщении.

В Центре добавили, что полученная информация от жителей селения Серакаб «в ходе проверки получила подтверждение по другому, независимому каналу».

* Джабхат ан-Нусра – запрещенная в России террористическая группировка.

Правда о химатаках.Мы нашли 11-летнего пацаненка, жертву "химической атаки" правительственных войск и поговорили с ним...Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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