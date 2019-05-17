Боевики готовят новую провокацию с химоружием в сирийском Идлибе
Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра»* готовят очередную провокацию с использованием отравляющих химических веществ в сирийской провинции Идлиб, а инсценировку «применения химоружия» планируется снять на видео, чтобы потом распространить в соцсетях и западных СМИ.
Об этом утром в пятницу, 17 мая, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, уточнив, что такая информация поступила от жителей населенного пункта Серакаб минувшей ночью.
Отмечается, что по их словам, боевики «ан-Нусры»»* в районе Серакаба готовят постановочную «химатаку» не только с отравляющи веществами, но и с использованием «доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов».
«Целью провокации является обвинение ВКС России в якобы применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб», - говорится в сообщении.
В Центре добавили, что полученная информация от жителей селения Серакаб «в ходе проверки получила подтверждение по другому, независимому каналу».
* Джабхат ан-Нусра – запрещенная в России террористическая группировка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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