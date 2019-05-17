2019-05-17T07:42:35+03:00
Политика

«Нафтогаз»: Россия обойдется без транзита газа через Украину даже без «Северного потока-2»

По словам главы компании Андрея Коболева, для страны является критически важным быть готовым к такому сценарию
Марина ВЕНЦОВА
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На Украине испугались прекращения транзита газа из России в ЕвропуНа Украине испугались прекращения транзита газа из России в ЕвропуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Россия имеет достаточно технических возможностей для поставок газа в Европу с начала 2020 года без использования украинской газотранспортной системы (ГТС), даже если трубопровод «Северный поток-2» не будет достроен.

Российская сторона, по мнению Коболева, может отказаться украинского транзита при любых сценариях. При этом, как отметил глава «Нафтогаза», "Газпром" сможет выполнять минимальные объемы поставок газа в страны Европы в рамках существующих в настоящее время контрактов.

"По моей оценке, которую разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января мы получим полную остановку, как это было в январе 2009 года, она достаточно большая, - приводит его слова «Экономическая правда». - Говоря о том, как это повлияет на Украину, думаю, не будет слишком жестко сказано, что это может вызвать настоящий кризис, в том числе политический".

Коболев подчеркнул, что и для избранного президента Владимира Зеленского, и для компании критически важно к этому подготовиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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