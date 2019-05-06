Болтон: США в качестве «сигнала Ирану» направят авианосную группу на Ближний Восток

СЕГОДНЯ 04:59 2019-05-06T05:09:56+03:00

При этом советник Трампа по нацбезопасности заявил, что Вашингтон не стремится к войне с Тегераном

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Соединенные Штаты в качестве сигнала властям Ирана направят на Ближний Восток группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Он подчеркнул, что Вашингтон намерен предпринять такой шаг «в ответ на целый ряд беспокоящих нас и направленных на эскалацию ситуации сигналов и угроз» с целью «послать ясный и однозначный сигнал иранскому режиму, что на любые покушения на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы».

«Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любое нападение, как со стороны связанных с Ираном организаций, так и со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) или регулярных войск Ирана», - цитирует заявление Болтона ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в начале апреля США внесли КСИР в список иностранных террористических организаций, в ответ Иран официально признал террористической группировкой вооруженные силы США.

Позже и без того непростые отношения двух стран обострились после заявления госсекретаря Майкла Помпео о том, что Вашингтон решил полностью отказаться от исключений по «нефтяным» антииранским санкциям

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ИСТОЧНИК KP.RU