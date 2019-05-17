«Ночь музеев-2019» намерен посетить каждый шестой россиянин

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-17T12:37:03+03:00

ВЦИОМ опубликовал исследование о популярности музеев и ежегодной акции «Ночь музеев» в нашей стране Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВЦИОМ опубликовал исследование о популярности музеев и ежегодной акции «Ночь музеев» в нашей стране

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В этом году стать участником всероссийской акции «Ночь музеев» собирается каждый шестой россиянин. Соответствующие данные о популяризации музеев и ежегодной акции в нашей стране представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Выяснилось, что за последние семь лет известность «Ночи музеев» среди населения увеличилась на 20 %– если раньше о ней не знали 56% россиян, то сейчас таких 36%.

Изучая возрастную категорию потенциальных участников музейной акции, ВЦИОМ выяснил, что среди молодежи доля желающих посетить «Ночь музеев» доли потенциальных участников акции заметно выше. Так, среди 18-24-летних 23% желающих, а вреди опрошенных старше 60 лет таких 10 %.

ВЦИОМ опубликовал исследование о популярности музеев и ежегодной акции «Ночь музеев» в нашей стране

Респонденты проявили больший интерес к художественным (48%), краеведческим (46%) и историческим (44%) музеям. При этом женщинам более интересны художественные (55% против 40% мужчин) и краеведческие (52% против 40% мужчин) музеи. В свою очередь представители сильного пола проявляют большую заинтересованность к техническим экспозициям (30% против 7%).

Основной причиной отказа от участия в акции стала отсутствие свободного времени (29%) и мероприятий в месте проживания (28%). Четверть опрошенных заявили, что им ближе посещение музеев днем, а не ночью.

Как писал ранее сайт kp.ru увидеть выставки и принять участие в экскурсиях бесплатно можно будет во время Ночи музеев, которая в этом году состоится с 18 на 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU