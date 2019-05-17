Lexus отзывает сотни автомобилей в России

СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-17T13:07:05+03:00

Lexus отзывает из России автомобили 2018 года производства Фото: Алена ЧИЧИГИНА

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Автоконцерн Lexus отзывает в России 420 автомобилей Lexus. Под отзыв попали модели LS 350 и LS 500, которые были произведены с 11 января по 12 июля 2018 года.

В Росстандарте сообщили, что причиной отзыва нескольких сотен автомобилей стала неправильная сборка шин типа run-flat и колесного диска. Эта неполадка может привести к появлению трещин в упрочненном слое боковины шины.

Производители предупреждают, что из-за неправильного монтажа колеса во время длительной поездки трещина может значительно увеличиться и привести к падению давления в шине, передает сайт телеканала «Звезда».

Сообщается, что все проверочные и ремонтные работы по устранению неполадки будут бесплатны для владельцев машин этой серии.

Добавим, что покрышки run-flat (безопасная шина) позволяют в случае прокола добраться до шиномонтажа без установки запасного колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU