2019-05-17T14:10:09+03:00
Общество

Счетная палата намерена улучшить качество еды в Госдуме и Кремле

Эксперты ведомства готовят план для достижения этой цели
Григорий ЛЕОРДА
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Еда в столовой Госдумы, по мнению аудиторов, пока не соответствует нужному уровню.Еда в столовой Госдумы, по мнению аудиторов, пока не соответствует нужному уровню.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Счетная палата выпустила доклад об основных направлениях деятельности органа до 2021 года. Составление плана по улучшению качества еды в Госдуме, Совете Федерации и Кремле в документе указано как одна из задач.

В ближайшие три года ведомство также займется составлением планов по повышению безопасности дорожного движения, уменьшению количества долгостроев, улучшению лекарственного обеспечения.

Заметим, качество и стоимость еды в столовой Госдумы нередко обсуждалось депутатами. Да и народ на эту тему любит пофантазировать. Народному избраннику Александру Хинштейну в прошлом году пришлось поделиться с миром меню из столовой на Охотном ряду. А все для того, чтобы прекратить распространение фейковой фотографии в сети. На ней было изображено фальшивое меню депутатской столовой, где за обед из трех блюд требуют всего 20 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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