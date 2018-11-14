Депутат показал меню с ценами в думской столовой

Началось всё с фейка. Некий пользователь Сети вывалил в фейсбук фото якобы из столовой Госдумы. Смотрите, обед из трёх блюд — всего 20 рублей! С намёком, мол, как всегда у нас: «государство жиреет, а простой люд пухнет».

Однако народные избранники нынче тоже продвинутые пошли, Сеть мониторить умеют. Депутат ГД Александр Хинштейн ответил на этот вброс, выложив в твиттере актуальное меню столовой в здании на Охотном ряду. Плов из индюшки — 171 рубль. Суп минестроне (по-русски говоря, овощной) — 94. Фасоль с кинзой — полтинник. Самая дешёвая позиция — «морковь свежая тёртая». Перекочует в депутатский желудок всего за 13 целковых.

— Такие фейки всплывают в сети каждый день, приходится отвечать, — сказал «Комсомолке» Александр Хиштейн. — Цены в думской столовой никогда не отличалась дешевизной, но это и не дорогой ресторан, конечно… Сам я к еде отношусь спокойно, предпочитаю нежирное, в меню особых предпочтений нет. В ту столовую я раньше вообще почти не ходил: случались неприятные последствия. Но сейчас качество думской кухни стало лучше, чем два года назад. Вот сегодняшний обед там мне обошёлся в 253 рубля, — подвёл итог политик.

Обед на Охотном ряду обошёлся Александру Хинштейну в 253 рубляФото: Twitter.com

В общем, вполне на уровне бизнес-ланча для «офисного планктона» в Москве (те же 250-300 рублей). В иных заводских столовках цены пониже будут.

Но то всё-таки столица. А в регионах некоторые депутаты пускаются в кулинарные эксперименты. Вот член Саратовской облдумы Николай Бондаренко решил попробовать выжить на 3,5 тысячи рублей в месяц (после того, как местный министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова сообщила, что на такие деньги «жить можно», например, питаясь «макарошками»; после таких слов чиновницу сразу же уволили).

— Существовать на продуктовую корзину за такие деньги невозможно. За две недели похудел на 4-5 килограммов, — рассказал Бондаренко журналистам.

«Голодающий депутат», месяц питавшийся на 3,5 тысячи рублей, подвел итоги своего эксперимента

Николай Бондаренко пришел к выводу, что потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, а прожиточный минимум — не менее 20 тысяч (подробности)