Трамп намерен реформировать миграционную систему США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении реформировать миграционную систему, увеличив долю высококвалифицированных специалистов среди прибывающих в страну мигрантов с 12 процентов до 57 процентов.
«Новая миграционная система носит название "Построим Америку" (Build America) - она представляет собой балльную систему, которая оценивает способности мигранта, знания и навыки, а также материальное положение», - приводит ТАСС слова американского лидера.
При этом, Трамп отметил, что введение этой системы отменит возможность получения визы случайным образом с помощью лотереи на получение вида на жительство (Green card). Благодаря чему, по его словам, в страну ежегодно попадают до 50 тысяч человек. Кроме того, американский лидер добавил, что при проведении реформирования миграционной системы, въезжающие в США, обязательно должны будут проходить тест на знание английского языка.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что тема миграции стала одной из ключевых в повестке Дональда Трампа. При этом его жесткий подход в борьбе с нелегальными иммигрантами разделяют не все.
ИСТОЧНИК KP.RU