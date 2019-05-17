Трамп намерен реформировать миграционную систему США

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-17T15:09:02+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении реформировать миграционную систему, увеличив долю высококвалифицированных специалистов среди прибывающих в страну мигрантов с 12 процентов до 57 процентов.

«Новая миграционная система носит название "Построим Америку" (Build America) - она представляет собой балльную систему, которая оценивает способности мигранта, знания и навыки, а также материальное положение», - приводит ТАСС слова американского лидера.

При этом, Трамп отметил, что введение этой системы отменит возможность получения визы случайным образом с помощью лотереи на получение вида на жительство (Green card). Благодаря чему, по его словам, в страну ежегодно попадают до 50 тысяч человек. Кроме того, американский лидер добавил, что при проведении реформирования миграционной системы, въезжающие в США, обязательно должны будут проходить тест на знание английского языка.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что тема миграции стала одной из ключевых в повестке Дональда Трампа. При этом его жесткий подход в борьбе с нелегальными иммигрантами разделяют не все.

ИСТОЧНИК KP.RU