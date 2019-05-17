2019-05-17T15:38:56+03:00
Политика

Секретарь Совбеза Украины Турчинов планирует уход в отставку

Политик должен сделать заявление об этом сегодня, 17 мая
Григорий ЛЕОРДА
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Александр Турчинов занимал эту должность с декабря 2014 годаАлександр Турчинов занимал эту должность с декабря 2014 годаФото: REUTERS
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов намерен уйти в отставку. Сообщить о своем уходе политик должен уже в пятницу, 17 мая. Об этом, со ссылкой на источники и в администрации страны, пишут украинские СМИ.

Александр Турчинов занимал эту должность с декабря 2014 года. До этого он занимал место председателя Верховной Рады Украины. В кресле депутата Турчинов просидел в общей сложности больше десяти лет. С 23 февраля по 7 июня 2014 исполнял обязанности президента.

Отметим, в это же время заявление о своей отставке написал Глава МИД Украины Павел Климкин. Сегодня же стало известно о том, что пока еще действующий президент Петр Порошенко уволил своего советника Олега Медведева и заместителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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