Секретарь Совбеза Украины Турчинов планирует уход в отставку

СЕГОДНЯ 15:38 2019-05-17T15:38:56+03:00

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов намерен уйти в отставку. Сообщить о своем уходе политик должен уже в пятницу, 17 мая. Об этом, со ссылкой на источники и в администрации страны, пишут украинские СМИ.

Александр Турчинов занимал эту должность с декабря 2014 года. До этого он занимал место председателя Верховной Рады Украины. В кресле депутата Турчинов просидел в общей сложности больше десяти лет. С 23 февраля по 7 июня 2014 исполнял обязанности президента.

Отметим, в это же время заявление о своей отставке написал Глава МИД Украины Павел Климкин. Сегодня же стало известно о том, что пока еще действующий президент Петр Порошенко уволил своего советника Олега Медведева и заместителя.

ИСТОЧНИК KP.RU