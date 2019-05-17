Актер Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-17T16:54:25+03:00

В свои 33 года он окажется чуть ли не самым молодым супергероем

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Актер Роберт Паттисон стал главным претендентом на роль Бэтмена в новом фильме о культовом супергерое. Десять лет назад Паттисон снялся в главной роли в мистической саге "Сумерки". Именно роль вампира Эдварда принесла ему всемирную известность и популярность. Однако помимо вампирской саги Паттисон блистал и в таких картинах как, "Затерянный город Z", "Космополис" и "Хорошее время".

Новый этап в его биографии ознаменуется ролью Бэтмена, сообщает издание Variety. Кинокомпания Warner Bros еще не заключила контракт с актером, но уже обозначила его как главного претендента на эту роль. В свои 33 года Паттисон станет вторым самым молодым артистом, сыгравшим "Бэтмена". Первым был Кристиан Бэйл, исполнивший роль супергероя в 31 год.

Фильм "Бэтмен" выйдет на экраны 25 июня 2021 года. Режиссером картины станет Мэтт Ривз. Новость о новой роли Роберта Паттисон расколола поклонников артиста на два лагеря. Одни считают, что он универсальный актер и с легкостью справится с ролью культового героя, в то время как другие предрекают ему худший образ Бэтмена за всю историю франшизы.

ИСТОЧНИК KP.RU