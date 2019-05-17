Уфа примет главных медиа-менеджеров и блогеров России

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-17T17:01:04+03:00

В середине июня в столице Башкирии пройдет форум «Digital в Курултае»

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14 июня 2019 года в Уфе соберутся главные digital эксперты России – главные редактора газет и радиостанций, блогеры, политтехнологи и сммщики (специалисты по привлечению трафика через социальные сети). Столица Башкирии принимает уже третью конференцию «Digital Курултай». На этот раз она пройдет в здании Госсобрания на улице Заки Валиди, 40.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, директор по корпоративным связям агентства Sputnik Петр Лидов, основатель Agenda media Олег Бармин, Валентин Васин из «Сбербанка», политтехнолог Виталий Шкляров, заместитель директора издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов и другие эксперты обсудят самые важные проблемы цифровой эпохи.

Кроме того, блогеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Калининграда соберутся вместе, чтобы донести свое «будущее цифры».

Тема панельной дискуссии: «Медиа 2030: мир на грани цифровой революции». Спикеры расскажут о своем видении вопроса. А 13 июня за день до основной программы конференции для специалистов отрасли будет прочитан усложненный курс Digital Курултай Pro.

- Я очень рад, что в Башкирию едет крутой состав спикеров и блогеров, с которыми мы не только поговорим на самые современные и трендовые темы, но и поделимся своим уникальным представлением о Башкирии, - поделился организатор конференции Раис Габитов.

Организаторами события выступили Центр развития туризма при поддержке Госкомитета по предпринимательству и туризму республики Башкортостан и коммуникативное агентство R&R. Генеральный партнер мероприятия - «Сбербанк».

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте мероприятия - uralslegend.ru.

Фото предоставлено пресс-службой Digital в Курултае

ИСТОЧНИК KP.RU