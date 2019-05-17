Матвиенко: Эрдоган сообщил, что никаких изменений в поставках С-400 не будет

СЕГОДНЯ 18:05 2019-05-17T18:05:49+03:00

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Несмотря на то, что на Анкару оказывается постоянное давление, никаких изменений заключенное соглашение по поставкам российских зенитно-ракетные системы C-400 не будет. Соответствующие заявление сделала спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко после встречи турецким президентом Реджеп Тайипом Эрдоганом, которая состоялась в Стамбуле в пятницу, 17 мая.

«Безусловно, он (Эрдоган) отметил тему С-400, сказав, что давление на Турцию оказывалось беспрецедентное, оно продолжается, но я, как президент, заявляю, что никаких изменений в этом не будет, мы будем выполнять подписанное соглашение», - сказала Матвиенко.

Накануне, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение по поставкам С-400 является окончательным и не подлежит никакому переносу или приостановлению, предложив США вести диалог в рамках предложенной Эрдоганом совместной рабочей группы«для устранения беспокойств». Напомним, что Вашингтону долгое время пытается отговорить Турцию от закупок российских зенитно-ракетных систем и даже начали рассматривать возможность введения санкций в отношении Анкары.

ИСТОЧНИК KP.RU