2019-05-17T18:03:04+03:00
Политика

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев стал гражданином Украины

Указ о выдаче паспорта подписал лично президент страны Петр Порошенко
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-депутат Госдумы Илья ПономаревЭкс-депутат Госдумы Илья ПономаревФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бежавший из России, экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев получил украинское гражданство. Указ о выдаче ему паспорта подписал лично президент страны Петр Порошенко.

"Наконец-то это случилось! Сегодня действующий президент Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам", - написал Пономарев у себя на странице в Facebook.

Бывший парламентарий подчеркнул, что для него это "большая честь и огромная ответственность", а также пообещал использовать новый статус для привлечения иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест и увеличения государственного бюджета.

Напомним, что Пономарев стал единственным членом Госдумы, проголосовавшим против присоединения Крыма к России. После этого в июне 2014 года он покинул страну и перебрался в США, а в 2016-м ему выдали разрешение на временное проживание на Украине.

Сайт kp.ru писал о том, что на родине экс-депутата обвиняют в растрате средств фонда "Сколково". Несколько лет назад его уже заочно арестовали и объявили в международный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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