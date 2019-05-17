Глава ЛНР: почти все жители республики хотят стать гражданами России

СЕГОДНЯ 18:50 2019-05-17T18:50:15+03:00

Для получения гражданства РФ в упрошенном режиме необходим паспорт ЛНР или ДНР. Фото Александр Река ТАСС

Однако квоты на выдачу паспортов составляют всего 500 штук в день

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Практически все жители самопровозглашенной Луганской народной республики хотят стать гражданами России. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Существуют определенные квоты на получение российских паспортов - 500 паспортов в день, но практическим все граждане республики желают быть гражданами РФ", - цитирует его ТАСС.

По словам Пасечника, о таком ажиотаже свидетельствует хотя бы тот факт, что очередь на получение паспортов ЛНР расписана до конца июня, поскольку без этого документа нельзя будет получить российское удостоверение личности.

Напомним, что 24 апреля 2019 года был подписан президентский указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителями отдельных районов Донбасса. В Киеве такое решение признали незаконным.

Между тем, в ДНР и ЛНР выстраиваются целые очереди из желающих стать российскими гражданами. Корреспондент "КП" также пытался оформить паспорт РФ в Донецке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705321" frameborder="0"></iframe> Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU