СЕГОДНЯ 19:22 2019-05-17T19:28:18+03:00

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В пятницу, 17 мая, Военно-воздушные силы США опубликовали видео, на котором показано испытание гигантских авиабомб GBU-57. Ролик размещен на YouTube канале Ultimate Military Channe.

Сброс бомб произвел американский бомбардировщик B-2 Spirit. На видео видно, как он одну за другой сбрасывает две бомбы, которые попадают точно в цель, а затем, через несколько секунд, взрываются под землей.

Снаряды типа GBU-57 являются одними из самых мощных в своем классе. Они способны проникать в землю на глубину до 61 метра, а также пробивать 19 метров армированного железобетона. Весят такие бомбы 13,6 тонн.

Напомним, противобункерные авиабомбы GBU-57 были разработаны в 2007 году. Их целью было уничтожение подземных укреплений и военных объектов Ирана и КНДР.

США испытали две сверхмощные авиабомбы.

ИСТОЧНИК KP.RU