В Подмосковье мошенники обманули 70-летнего видеооператора на 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 21:47 2019-05-17T22:00:49+03:00

Доверчивому пенсионеру предложили снять церемонию награждения, но перед этим попросили закинуть денег на несколько счетов

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В Подмосковье мошенники обманули доверчивого пенсионера на 30 тысяч рублей. 70-летнему мужчине предложили подработать в качестве видеооператора, однако перед этим он должен был выполнить несколько поручений, в том числе перекинуть деньги на счета заказчиков.

Источник "КП" в правоохранительных органах сообщил о том, что все произошло в минувшую пятницу, 16 мая. Жителю Красногорска позвонил его знакомый и предложил заснять церемонию награждения сотрудников ГИБДД, после чего прислал ему на WhatsApp телефон одного из организаторов мероприятия. Мужчина на том конце провода представился неким Коваленко И.А. и пообещал заплатить пенсионеру 15 тысяч рублей за саму съемку и редактирование. Оператор согласился.

Позже днем ему вновь позвонили и попросили заехать в магазин, чтобы купить спиртное и конфеты для банкета. Затраты составили 1770 рублей, но этим не закончилось. Через несколько часов мужчину попросили также положить 2 000 рублей на номер телефона, который якобы принадлежит генералу. Аналогичная просьба прозвучала еще несколько раз, а суммы составили 3 000, 15 000 и 5000 рублей.

Когда же видеооператор прибыл на место предполагаемого празднования, то находящиеся там сотрудники ГИБДД сообщили ему, что впервые слышат о награждении. Общий ущерб составил 30 000 рублей. Ведется расследование.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Подмосковье были задержаны две аферистки, которые обманули пожилого мужчину на 700 000 рублей. Они представились пенсионеру сотрудницами расчетного центра банка и под предлогом выплаты компенсации за медицинские препараты попросили перевести на их счет крупную сумму денег.

ИСТОЧНИК KP.RU