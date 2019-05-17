«Достойное отношение к националистам»: Захарова высказалась о новости, что Порошенко могут запретить выезжать с Украины

17 Май 23:50 2019-05-17T23:54:03+03:00

Ранее суд в Киеве открыл дело, предполагающее запрет на выезд из страны для уходящего президента, премьера, спикера ВР и еще 177 украинских чиновников

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила новость из Украины о том, что уходящему с поста президента Петру Порошенко и другим представителям нынешней власти Незалежной могут запретить покидать страну.

«Достойное отношение к националистам: считаете, что Украина превыше всего - будете жить там без права выезда», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru,, ранее в пятницу, 17 мая, стало известно, что окружной административный суд Киева открыл производство по делу, предполагающему запрет на выезд из страны пока еще действующего президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана, спикера Верховной рады Андрея Парубия и 177 украинских чиновников. Иск подали силовые ведомства – Национальная полиция, СБУ и государственная погранслужба.

ИСТОЧНИК KP.RU