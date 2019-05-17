2019-05-17T12:25:15+03:00
Политика

Суд в Киеве открыл производство по делу о запрете выезда из страны Порошенко

Также дело касается спикера Рады Андрея Парубия, премьера Владимира Гройсмана и еще 177 украинских чиновников
Марина ВЕНЦОВА
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Киевский суд открыл производство по делу о запрете выезда из страны ПорошенкоКиевский суд открыл производство по делу о запрете выезда из страны ПорошенкоФото: REUTERS
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Окружной административный суд города Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины действующего президента Украины Петра Порошенко, спикера Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также еще 177 чиновников.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Национальной полиции, Службы безопасности и администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда с Украины топ-чиновников», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 19 апреля журналист Александр Дубинский подал иск о запрете высокопоставленным чиновникам и политикам покидать территорию Украины в течение одного года после проведения выборов президента Украины и депутатов парламента в Окружной административный суд Киева. Со своей стороны, в штабе избранного президента страны Владимира Зеленского поддержали данную идею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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