Погода в Москве на 18 мая 2019 года: температура до +22 и без осадков
Погода в Москве на 18 мая 2019 года будет с небольшой облачностью. Температура воздуха днем прогреется до плюс 20-22 градусов тепла. Ночью в столице будет немного прохладнее, отметка на градусниках может опуститься до плюс 8 тепла.
При этом, как утверждают синоптики, осадки в субботу не ожидаются. Ветер будет дуть северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.
Атмосферное давление будет находится на отметке около 751 миллиметра ртутного столба.
В Подмосковье в субботу также ожидается теплая погода. Температура будет находится в пределах от 17 до 22 градусов выше ноля. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 5 градусов.
Прошедшая рабочая неделя, как ранее сайт kp.ru, отличалась сильными дождями, имели место грозы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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