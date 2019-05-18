2019-05-18T07:23:32+03:00
Общество

Погода в Москве на 18 мая 2019 года: температура до +22 и без осадков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 18 мая 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Погода в Москве будет теплой и без осадковПогода в Москве будет теплой и без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 18 мая 2019 года будет с небольшой облачностью. Температура воздуха днем прогреется до плюс 20-22 градусов тепла. Ночью в столице будет немного прохладнее, отметка на градусниках может опуститься до плюс 8 тепла.

При этом, как утверждают синоптики, осадки в субботу не ожидаются. Ветер будет дуть северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Атмосферное давление будет находится на отметке около 751 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье в субботу также ожидается теплая погода. Температура будет находится в пределах от 17 до 22 градусов выше ноля. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 5 градусов.

Прошедшая рабочая неделя, как ранее сайт kp.ru, отличалась сильными дождями, имели место грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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