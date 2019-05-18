2019-05-18T12:04:16+03:00
Общество

В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца

Малышу в настоящий момент ничего не угрожает
Марина ВЕНЦОВА
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Пес по кличке Пинг Понг спас жизнь младенцу в Таиланде.Пес по кличке Пинг Понг спас жизнь младенцу в Таиланде.Фото: кадр с видео
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На северо-востоке Таиланда в провинции Накхон Ратчасима собака обнаружила и спасла похороненного заживо новорожденного ребенка.

Пес по кличке Пинг Понг, будучи на прогулке со своим хозяином Уза Низайком, как пишет британское издание Daily Mail, неожиданно начал лаять и рыть землю. Когда мужчина подошел посмотреть, что же заинтересовало его питомца, то увидел торчащую из-под земли ногу ребенка. Он быстро откопал его и доставил в больницу.

В данный момент здоровью малыша, по информации издания, ничто не угрожает.

Кроме того, нашлась и мать ребенка. Ею оказалась 15-летняя жительница деревни. Девушка призналась, что скрывала беременность и роды от родителей, потому что боялась их гнева. Горе-матери в настоящее время предъявлено обвинение в покушении на убийство, а пес стал настоящим героем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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