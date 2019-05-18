В ЮНЕСКО призвали создателей голосовых помощников делать "услужливых мужчин"

СЕГОДНЯ 12:23 2019-05-18T12:23:37+03:00

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В ЮНЕСКО заинтересовалась существующей, по их мнению, "феминизации" у создателей виртуальных помощников. Большинство голосовых ассистентов общаются с пользователем женскими голосами и это рождает гендерные стереотипы, считают в международной организации.

"Покорность и услужливость, свойственные голосовым помощникам, иллюстрируют сексистские предрассудки, которые транслируются с применением искусственного интеллекта. Эти предрассудки происходят от гендерного неравенства в сфере образования и технологии", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте ЮНЕСКО.

По мнению директора отдела ЮНЕСКО по вопросам гендерного равенства Сание Гюльсер Корат, ставшей автором этого документа, всем стоит задуматься о гендерных проблемах, связанных с этими технологиями. Чтобы решить проблему, организация предлагает ряд рекомендаций.

Во-первых, отказаться от "автоматической феминизации" и дать пользователям возможность выбора гендера услужливого голосового помощника, либо сделать этот выбор случайным. Для этого ЮНЕСКО призвала лидеров цифровой индустрии к отказу от повсеместной "феминизации", а значит, и к созданию ассистентов-мужчин. Во-вторых, рекомендуется напоминать пользователям, что они общаются с машиной, а не человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU