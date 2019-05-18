2019-05-18T12:23:37+03:00
Общество

В ЮНЕСКО призвали создателей голосовых помощников делать "услужливых мужчин"

В организации считают, что нынешнее положение дел порождает "сексисткие настроения"
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Как ответят создатели голосовых помощников покажет время.Как ответят создатели голосовых помощников покажет время.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ЮНЕСКО заинтересовалась существующей, по их мнению, "феминизации" у создателей виртуальных помощников. Большинство голосовых ассистентов общаются с пользователем женскими голосами и это рождает гендерные стереотипы, считают в международной организации.

"Покорность и услужливость, свойственные голосовым помощникам, иллюстрируют сексистские предрассудки, которые транслируются с применением искусственного интеллекта. Эти предрассудки происходят от гендерного неравенства в сфере образования и технологии", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте ЮНЕСКО.

По мнению директора отдела ЮНЕСКО по вопросам гендерного равенства Сание Гюльсер Корат, ставшей автором этого документа, всем стоит задуматься о гендерных проблемах, связанных с этими технологиями. Чтобы решить проблему, организация предлагает ряд рекомендаций.

Во-первых, отказаться от "автоматической феминизации" и дать пользователям возможность выбора гендера услужливого голосового помощника, либо сделать этот выбор случайным. Для этого ЮНЕСКО призвала лидеров цифровой индустрии к отказу от повсеместной "феминизации", а значит, и к созданию ассистентов-мужчин. Во-вторых, рекомендуется напоминать пользователям, что они общаются с машиной, а не человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Илон Маск будет лично следить за расходами сотрудников корпорации Teslа
Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
СМИ: вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках
В перу разбился вертолет: два человека погибли
Росстат: ВВП России в I квартале 2019 года вырос на 0,5% в годовом выражении
Зеленский пригласил украинцев в парк возле Рады посмотреть инаугурацию
Британские читатели негативно восприняли новость о перехвате российских самолетов над Балтикой
КНДР направила письмо в ООН из-за ареста своего судна властями США
СМИ: Юлия Скрипаль намерена в ближайшее время выступить с заявлением
Елизавета II наймет на работу специалиста по Instagram и Facebook
США на инаугурации Зеленского будет представлять президентская делегация
Трамп поддержал идею расследовать связь Байдена с Китаем
Немецкие СМИ: Вице-канцлер Австрии обсуждал тайную сделку с «россиянкой»
В штабе Зеленского заявили о его готовности к диалогу с Россией
Англичанин купил подлинную картину Пикассо за 293 доллара
В Сети появились видеокадры перехвата ракет над Дамаском системой ПВО Сирии
Погода в Москве на 18 мая 2019 года: температура до +22 и без осадков
В команде Зеленского прокомментировали сообщения о его намерении распустить Раду
Задержанных в посольстве Венесуэлы в США активистов выпустили из-под стражи
Вице-канцлера Австрии заподозрили в тайных сделках с иностранцами
Минторг США может отложить часть ограничений против Huawei
Глава МИД Венесуэлы: Вашингтон потерпел поражение в своих шагах против Каракаса
Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая