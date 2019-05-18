СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-18T14:25:07+03:00

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Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище в Москве в субботу, 18 мая, на следующий день после кремации. Медиаменеджера похоронили на Аллее журналистов.

Известно, что другая часть праха будет развеяна над горой Митридат в Керчи. На церемонии присутствовали только родные и близкие. Об этом пишет радио "Говорит Москва", главным редактором которого Доренко оставался до смерти.

Журналист погиб в четверг, 9 мая. Он ехал на мотоцикле на Николоямской улице. Внезапно «байк» занесло, он завалился. Очевидцы вызвали скорую помощь. Причиной смерти, согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, стал разрыв аорты.

Отметим, дочери журналиста не поверили в естественность смерти отца и настояли на повторной экспертизе. Они настаивали, что Доренко отравили, но повторное исследование это не подтвердило.

ИСТОЧНИК KP.RU