Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище в Москве

В пятницу, 17 мая, на Троекуровском кладбище в Москве пройдет церемония прощания с известным российским журналистом, главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко, умершим 9 мая. Начало в 11:00.

Прощание с Доренко: прямая трансляция.На Троекуровском кладбище прощаются с главным редактором радиостанции Говорит Москва Сергеем Доренко. После этого тело журналиста будет кремировано

После прощания на этом же кладбище, как и планировалось, будет кремировано его тело и захоронен прах.

Напомним, как писал сайт kp.ru,Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Николоямской улице в центре Москвы. По словам очевидцев, «байк» внезапно занесло, он завалился, мотоциклист упал без признаков жизни.

Прощание с журналистом должно было пройти 12 мая, но церемонию отложили для повторной судебно-медицинской экспертизы. Ранее сообщалось, что эксперты не нашли в крови журналиста никаких отравляющих веществ и подтвердили названную перед этим причину смерти журналиста – аневризма грудной аорты.

Российский врач-кардиолог Владимир Хорошев рассказал о признаках болезни, ставшей причиной смерти журналиста. Он отметил, что россияне зачастую не придают значения серьезным симптомам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый беспокойный, самый отчаянный и «самый увольняемый» журналист: взлеты и падения Сергея Доренко

Половина испытаний, доставшихся Доренко, заставила бы исчезнуть из вида большинство его телевизионных коллег. Но он часто признавался – полноценно может жить только в эфире (подробности).