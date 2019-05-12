Дочери Доренко оправдались, что не по их вине перенесли похороны отца

Дочери Сергея Доренко от первого брака, Ксения и Екатерина рассказали, что не по их вине в воскресенье, 12 мая, были перенесены похороны журналиста. Следователи сейчас проводят дополнительные экспертизы, чтобы установить причину смерти Сергея Доренко.

"То, что мероприятие отменилось, связано с тем, что не уложились в сроки. Это не наша вина. Мы запрашивали забор дополнительных биологических материалов до момента прощания и похорон. К сожалению, не успели. Абсолютно мы этого не ожидали и также приехали на прощание", - сказали они. При этом девушки отметили, что дата похорон в данный момент не известна, этот вопрос зависит от того, что скажут следователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708251" frameborder="0"></iframe> Дочери Доренко - о похоронах.Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, они отметили, что в последнее время отец чувствовал себя хорошо, у него не было жалоб на здоровье. Отчасти поэтому девушки попросили следствие тщательно разобраться с причинах гибели журналиста.

- Он не жаловался, он не собирался умирать. Он чувствовал себя хорошо и его скоропостижная смерть - дополнительная причина говорить о том, что это - не естественная смерть, - сообщили они.

Старшие дочки не смогли принять уход Сергей Доренко от своей первой жены и их матери МариныФото: Михаил ФРОЛОВ

Родные неоднократно просили Сергея Доренко бросить опасное увлечение, но все было напрасно.

- У него и раньше были некоторые несущественные падения, когда он ездил по лесу. Мы отговаривали его, но он человек полета, ему нравилось это ощущение, - вспоминают дочери.

- Он жил сердцем, он был страстный, искренний. Все что он говорил - он действительно в это верил, - говорят Ксения и Екатерина.

Прохор ДоренкоФото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее сайт kp.ru писал, что прощание с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко не состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище. Такое решение принято на основании заявления о необходимости проведения дополнительных экспертиз, которое было подано дочерьми журналиста Ксении и Екатерины Доренко.

Напомним, Сергей Доренко умер в четверг, 9 мая, за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Причиной смерти журналиста, согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, стал разрыв аорты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708251" frameborder="0"></iframe> Дочери Доренко - о похоронах.Михаил ФРОЛОВ