2019-05-18T17:42:51+03:00
Политика

Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком опубликованную в Сети информацию о роспуске Рады

Украинские СМИ отметили, что идентичный "документ" месяц назад опубликовал в интернете бывший замглавы Администрации Президента времён Виктора Януковича Андрей Портнов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком опубликованную в Сети информацию о роспуске РадыПресс-секретарь Зеленского назвала фейком опубликованную в Сети информацию о роспуске РадыФото: REUTERS
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Пресс-секретарь избранного украинского лидера Владимира Зеленского Ирина Победоносцева назвала опубликованную в СМИ информацию о роспуске Верховной рады не имеющим отношения к реальности фейком.

Украинские журналисты отмечают, что идентичный "документ" месяц назад опубликовал в посте в "Фейсбуке" бывший замглавы Администрации Президента Украины времён Виктора Януковича Андрей Портнов. При этом политик подчеркнул, что "примерно так" должен выглядеть указ о досрочном прекращении полномочий Рады.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях команда Владимира Зеленского разместила в сети видеопетицию о роспуске Рады. Новый президент Украины обратит внимание на этот вопрос, если ролик наберет более миллиона просмотров.

Также накануне в штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация. Церемония предусматривает традиционные процедуры, а вот банкета не планируется.

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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