Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком опубликованную в Сети информацию о роспуске Рады
Пресс-секретарь избранного украинского лидера Владимира Зеленского Ирина Победоносцева назвала опубликованную в СМИ информацию о роспуске Верховной рады не имеющим отношения к реальности фейком.
Украинские журналисты отмечают, что идентичный "документ" месяц назад опубликовал в посте в "Фейсбуке" бывший замглавы Администрации Президента Украины времён Виктора Януковича Андрей Портнов. При этом политик подчеркнул, что "примерно так" должен выглядеть указ о досрочном прекращении полномочий Рады.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях команда Владимира Зеленского разместила в сети видеопетицию о роспуске Рады. Новый президент Украины обратит внимание на этот вопрос, если ролик наберет более миллиона просмотров.
Также накануне в штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация. Церемония предусматривает традиционные процедуры, а вот банкета не планируется.
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.
ИСТОЧНИК KP.RU