В штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация

СЕГОДНЯ 20:34 2019-05-17T20:34:14+03:00

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Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет проведена в соответствии с традициями. Об этом сообщил советник политика Дмитрий Разумков.

"Будет сначала в Раде инаугурационная речь, перед этим президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу", - рассказал член штаба.

Дальше, по его словам, запланированы мероприятия в Мариинском дворце, где Зеленский встретится с международными делегациями. На этом программа завершится, и глава государства отправится на свое рабочее место, чтобы приступить к выполнению прямых обязанностей. Светской части, в частности, банкета, не предусматривается, передает УНН.

Напомним, что инаугурация победившего на выборах Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 утра.

Сайт kp.ru писал о том, что российские представители не были приглашены на мероприятие. В Киеве пояснили, что ждут "в гости" лишь своих партнеров и друзей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU