В штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация
Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет проведена в соответствии с традициями. Об этом сообщил советник политика Дмитрий Разумков.
"Будет сначала в Раде инаугурационная речь, перед этим президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу", - рассказал член штаба.
Дальше, по его словам, запланированы мероприятия в Мариинском дворце, где Зеленский встретится с международными делегациями. На этом программа завершится, и глава государства отправится на свое рабочее место, чтобы приступить к выполнению прямых обязанностей. Светской части, в частности, банкета, не предусматривается, передает УНН.
Напомним, что инаугурация победившего на выборах Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 утра.
Сайт kp.ru писал о том, что российские представители не были приглашены на мероприятие. В Киеве пояснили, что ждут "в гости" лишь своих партнеров и друзей.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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