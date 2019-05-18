Минздрав сообщил, что в пригороде Баку горит торговый центр

СЕГОДНЯ 20:39 2019-05-18T21:03:43+03:00

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В торговом центре "Загульба Малл" в пригороде Баку вспыхнул сильный пожар. Четыре человека пострадали. Об этом сообщили в Минздраве Азербайджана.

На данный момент на месте работают оперативные службы.

"Госпитализированы четыре человека", - также подчеркнули в Минздраве.

По последним данным, все посетители торгового центра были оперативно эвакуированы, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале текущего года в Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек. Дело в том, что на подземной парковке загорелся один из автомобилей. Также внутри самого ТЦ наблюдалось задымление.

В том же месяце в Москве на одном из перронов Ярославского вокзала случился сильный пожар. В результате обгорел провод и была задержана электричка до Сергиева Посада.

ИСТОЧНИК KP.RU